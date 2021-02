Controlli serrati a Carnevale: sanzioni, sequestri e sanzioni della Municipale

E' stato sanzionato anche il titolare di un’attività, in pieno centro, per errato conferimento dei rifiuti

Controlli serrati, a Salerno, nel giorno di Carnevale: la Polizia Municipale di Salerno, ha monitorato il territorio con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati. Organizzati presidi fissi in Piazza Sant’ Agostino, Piazza Abate Conforti e Santa Teresa per la chiusura disposta da decreto sindacale e dove si temevano il maggior numero di assembramenti.

Le sanzioni

Durante il serrato pattugliamento sui Viali della Lungomare Trieste, per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria, gli agenti hanno effettuato otto sequestri amministrativi a carico di venditori ambulanti, per lo più di coriandoli, bombolette spray, stelle filanti ed altre tipologie di giocattoli.

Le denunce

Denunciate anche due persone per mancato uso della mascherina. Nel corso, invece, dei controlli ai diversi esercizi commerciali, è stato sanzionato il titolare di un’attività, in pieno centro, per errato conferimento dei rifiuti. Effettuati anche posti di controllo nel cuore della città dove a seguito dei quali sono stati verbalizzati diversi conducenti per mancato uso delle cinture di sicurezza e guida con il cellulare.