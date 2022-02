Controlli serrati della Guardia Costiera a Salerno, chiuso un noto deposito costiero di bunkeraggio

Continua il monitoraggio della Capitaneria di Porto di Salerno per garantire il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale. I militari della Guardia Costiera, insieme al personale tecnico dei vigili del fuoco, sezione opere marittime Regione Campania e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, hanno controllato gli stabilimenti dei depositi costieri insistenti nella circoscrizione del compartimento marittimo di Salerno, così come previsto dal Regolamento del Codice della Navigazione.

Il controllo

Nell’ambito di tali attività ispettive, ieri, sono stati accertati da parte della Commissione composta dai membri dei sopracitati Enti, gravi inadempimenti a carico di un noto deposito costiero esercente attività di bunkeraggio. Nella circostanza, al fine di salvaguardare la sicurezza ambientale e l’incolumità pubblica, si è provveduto all’emissione dei provvedimenti repressivi, con la chiusura dell’attività in parola, nelle more che la stessa regolarizzi le criticità riscontrate.