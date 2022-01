Pubblicato il bando per la manutenzione del verde pubblico: dipendenti delle cooperative in agitazione sotto al Comune per i requisiti previsti

Tensione al Comune di Salerno: i dipendenti delle cooperative per la manutenzione del verde pubblico si sono recati a Palazzo di Città, bloccando per diversi minuti il traffico, dopo la pubblicazione della nuova gara d’appalto sull'impegno da loro ricoperto prima del blocco delle prestazioni a seguito dell'inchiesta che ha interessato gli appalti comunali.

La protesta

A supportarli, Angelo Rispoli della CSA sceso in campo per difendere i lavoratori che chiedono un confronto con l’assessore all’Ambiente Massimiliano Natella. Dito puntato, in particolare, contro la clausola sociale di partecipazione "che per noi era condizione necessaria e che è diventata un titolo preferenziale" della gara, come spiega Rispoli, con solo 5 punti aggiuntivi per il candidato che presenti un progetto per l’assorbimento degli stessi operai. Lavoratori disperati.