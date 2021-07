Vietri sul Mare, senso unico alternato per la messa in sicurezza del costone

Disagi dal 9 al 30 luglio, in Costiera: per il completamento dei lavori – in capo a privati – relativi alla messa in sicurezza di un costone roccioso situato in adiacenza del km 48,200 della strada statale 163 “Amalfitana”, entrerà in vigore la limitazione alla circolazione nel territorio comunale di Vietri sul Mare. Nel dettaglio, a partire da domani, venerdì 9 luglio, e fino alla fine del mese sarà attivo il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, tra il km 48,150 ed il km 48,250.

A seguito dell’avvenuta comunicazione dell’ultimazione dell’intervento, verrà ripristinata la regolare circolazione, con la rimozione del precedente restringimento di carreggiata istituito mediante new jersey. All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli ed il limite di velocità di 30 km/h.