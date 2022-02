Covid-19, nuovo aumento dei contagi in sei comuni

Aumentano ancora i contagi nei comuni salernitani. Altri 9 sono stati rilevati a Capaccio Paestum, 5 a Giffoni Sei Casali, 7 ad Agropoli, 12 a Positano, 2 a Moio della Civitella, 1 a Minori.

L'appello

I sindaci invitano i propri concittadini al rispetto delle normative regionali e nazionali in vigore per prevenire l'ulteriore diffusione del virus. In Campania, va ricordato, che l'uso della mascherina all'aperto è obbligatorio.