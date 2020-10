Covid-19, balzo dei contagi a Pontecagnano: altri casi ad Altavilla, Mercato San Severino e San Cipriano

Continuano ad aumentare i contagi nei comuni salernitani. La sindaca di San Cipriano Picentino Sonia Alfano comunica che sono stati rilevati 2 nuovi cittadini positivi al Covid-19. Si tratta – rivela – di Cipriano Noschese e Vincenzo Iannone. “Inoltre tra i positivi già comunicati in precedenza mi ha autorizzato alla diffusione del suo nominativo Antonella Castagno. Le persone in questione si trovano già in quarantena”. I contatti diretti dei positivi si sono sottoposti già a tampone e sono in isolamento fiduciario. I nuovi positivi si aggiungono ai 5 già resi noti in precedenza e non ancora negativizzati. Ma c’è anche una buona notizia. Il signor Giovanni Di Benedetto è guarito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli altri comuni

Record a Pontecagnano Faiano, dove nelle ultime ore sono stati registrati ben 18 casi positivi: 6 emersi nella struttura Sprar - sistema di richiedenti asilo, 12 riconducibili a nuclei familiari di casi già noti; ora i contagiati totali sono 73. Altri 2 casi positivi sono emersi a Mercato San Severino: un cittadino residente al Capoluogo è attualmente ricoverato presso l'ospedale Ruggi di Salerno; una cittadina residente nella frazione Pandola è asintomatica ed è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. “Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le raccomandazioni” dichiara il sindaco Antonio Somma. Infine, un nuovo caso ad Altavilla Silentina, dove i contagiati complessivi sono ora 27. Questa persona è asintomatica. Intanto, i circa 20 tamponi effettuati su alcuni contatti stretti dei positivi hanno dato tutti esito negativo. Domani con molta probabilità verranno fatti altri tamponi a chi è stato in contatto con soggetti positivi.