Covid-19, nuovo contagio a Pellezzano: ecco di chi si tratta

Nuovo contagio a Pellezzano: il signor Marco Carrella, residente a Salerno in via Mattia Farina, ma al momento domiciliato a Pellezzano, in via Alcide De Gasperi ha riferito di essersi posto già in autoisolamento domiciliare dallo scorso 12 agosto, in quanto avrebbe contratto il contagio al Covid-19 in ambiente di lavoro, a contatto con un altro soggetto positivo (CUP Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia).

Il fatto

A seguito di questo contatto, il datore di lavoro ha predisposto il tampone effettuato il 12 agosto, i cui risultati sono giunti il giorno successivo, rilevando la positività di Carrella che sta osservando la quarantena nel suo domicilio fino alla guarigione.

Parla il sindaco Francesco Morra

"Ringrazio di cuore il signor Carrella per aver deciso, con grande sensibilità e rispetto verso gli altri, di comunicare il suo caso di positività. Il ringraziamento proviene da tutta la cittadinanza Pellezzanese, con l'augurio di una pronta guarigione e nella speranza che possa osservare il periodo di quarantena senza complicazioni".

Il primo cittadino ha ricordato che il rischio di contagio è ancora elevato e che l'unico mezzo per contrastare questa emergenza è il rispetto delle regole sul distanziamento sociale, sull'uso dei dipositivi di protezione individuali (le mascherine) e l'igiene personale. L'invito per tutti, dunque, è di non abbassare la guardia, osservando un comportamento responsabile per la tutela della salute pubblica.

