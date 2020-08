Covid-19, 655 salernitani rientrati dall'estero: i dati dell'Asl

Salgono a oltre 3mila le segnalazioni dopo rientri in Campania da un periodo di permanenza all'estero. I dati registrati dalle Asl nel territorio della regione Campania, in attuazione dell'ordinanza 68 del 12 agosto scorso, che prevede obbligo di segnalazione per test rapidi e tamponi e quarantene, vengono diffusi dall'Unita' di crisi della Regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dati

All'Asl Napoli 1 oggi sono arrivate 428 segnalazioni e 465 telefonate di informazioni; alla Asl Napoli 2, 650 segnalazioni e 250 telefonate di informazioni; alla Asl Napoli 3, 373 segnalazioni; all'Asl di Benevento, 260 segnalazioni e 240 telefonate di informazioni; all'Asl di Avellino, 500 segnalazioni; all'Asl di Caserta, 462 segnalazioni e 452 telefonate di informazioni; all'Asl di Salerno, 655 segnalazioni e 220 telefonate di informazioni. Da ieri dunque il totale delle segnalazioni è di 3.328, e sono 1.627 telefonate di informazioni. Dalla giornata di ieri sono stati eseguiti 635 tamponi, si attendono i risultati.