Covid-19: un decesso ad Eboli, nuovi contagi al Ruggi e Bracigliano

Aumentano ancora i decessi per Covid-19 nel salernitano. Nelle ultime ore è deceduto un 59enne di Eboli, le cui condizioni di salute si sono aggravate a seguito della positività al virus. L’uomo era ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata”.

Al Ruggi

Un nuovo contagio è stato rilevato tra i degenti nel reparto di Neurologia del “Ruggi d’Aragona”, dopo il caso di un’altra paziente di pochi giorni fa. Alla donna, dopo le tre negatività precedenti, era stato effettuato un nuovo tampone molecolare, come da prassi, in vista del suo trasferimento presso una struttura riabilitativa.

Valle dell’Irno

Questa mattina, a Bracigliano, sono stati riscontrati 4 nuovi casi positivi e 3 guarigioni. Al momento gli attualmente positivi sono 41. “Per fortuna - comunicano dal Comune - la maggior parte di loro risulta asintomatica, mentre altri riscontrano lievi sintomi e, insieme ai loro familiari, stanno osservando il periodo di quarantena, come da protocollo, fino alla avvenuta guarigione. Giungano a tutti gli auguri di una pronta guarigione”. La situazione a “Villa Carmela”, dove c’è stato un focolaio, sembra essersi risolta. L'Asl monitora costantemente l'evoluzione all'interno della struttura residenziale privata per anziani. Non sono stati segnalati casi di pericolo per le persone risultate contagiate.