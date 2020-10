Covid-19, nuovi casi nel salernitano a Pagani, Polla, Rocca, Angri, San Valentino e Eboli

Sono nove i positivi al Covid-19 registrati nel comune di Pagani, nella giornata di oggi. Il totale, quindi, è di 139 persone positive. "Si raccomanda la cittadinanza - scrive l'associazione di protezone civile Papa Charlie - di usare la mascherina secondo le prescrizioni nazionali e regionali, di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro e di igienizzare continuamente le mani. Sono semplici regole che ci aiutano a stare bene tutti"

Contagi e multe ad Eboli

Nel comune di Eboli, invece, sono 12 i positivi registrati nella giornata di oggi. Il numero complessivo è di 59. La polizia municipale intanto - fa sapere l'amministrazione - ha elevato 4 sanzioni per il mancato utilizzo della mascherina, mentre 3 attività sono state sanzionate su 14 controllate. A seguire, una denuncia verso una persona che si è rifiutata di fornire le proprie generalità. Mentre è stata controllata una persona positiva al Covid, presso il proprio domicilio.

Angri, positivo nella commissione elettorale

È risultato positivo - così come riferisce Il Mattino - ad Angri un componente della commissione elettorale centrale, che era stato impegnato nelle funzioni propedeutiche alla proclamazione del sindaco Cosimo Ferraioli, oltre che dei consiglieri. La circostanza ha portato allo svolgimento di tamponi sul resto dei componenti e del personale dipendente del Comune.

Giovani positivi a Polla e Roccapiemonte

Due nuovi casi di Coronavirus anche a Polla. Si tratta di una ragazza e di un uomo adulto. Sono entrambi asintomatici e si trovavano in isolamento. La ragazza è un contatto di un caso positivo riscontrato in precedenza. Le autorità sanitarie stanno, ora, ricostruendo tutta la rete di contatti. Anche a Roccapiemonte il sindaco Carmine Pagano ha comunicato, in serata, la positività di una persona nella giornata di oggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

San Valentino Torio, altri nove casi

Nel comune dell'Agro, che rischia la zona rossa, ci sono altri 9 casi positivi invece. "Come vedete - dice il sindaco Michele Strianese - il quadro sanitario continua a peggiorare nel nostro paese. Chiedo impegno e responsabilita', ecco perche' vi prego di rispettare le misure di contenimento stabilite dai decreti nazionali e dalle ordinanze regionali. Questa sera abbiamo interloquito in piazza con i commercianti, i titolari di palestre e di altre attivita' che dovranno rimanere chiuse nelle prossime settimane. Hanno voluto manifestare in maniera pacifica e corretta per evidenziare una chiara difficolta' che va trattata con grande rispetto. Chiediamo per loro sussidi e sostegni immediati che possano ristorare subito le perdite economiche innescate dal lockdown. E riduzioni di tasse e tributi, contributi sui fitti ed altre agevolazioni. Proponiamo di allungare l' orario di apertura per bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, pizzerie affinche' essi possano lavorare in sicurezza fino alle 22.00/23.00.