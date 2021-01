Covid-19: focolaio anche in una casa per anziani di Capaccio

Ieri sera, il Comune di Capaccio ha fatto sapere che sono stati registrati 25 nuovi positivi in 24 ore, per un totale di 65 persone contagiate

Nuovo focolaio Covid-19 a Capaccio Paestum: boom di contagi, purtroppo, in un'altra struttura per anziani del salernitano, questa volta nella zona Laura del comune della Piana del Sele. Sarebbero 29 le persone contagiate dopo i test effettuati l'altra sera, esattamente 10 operatori e 19 ospiti.

I numeri

Al via, dunque, l'attuazione del protocollo con le messe in quarantena fiduciarie emesse dal sindaco. Ieri sera, il Comune di Capaccio ha fatto sapere che sono stati registrati 25 nuovi positivi in 24 ore, per un totale di 65 persone contagiate al momento.