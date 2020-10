Covid-19, dietrofront della Regione Campania: riaprono le scuole dell'infanzia

Dietrofront della Regione Campania sulle chiusura delle scuole dell’infanzia, prevista insieme a quella degli altri istituti scolastici e dell’università nell’ordinanza numero 79 firmata, ieri, dal governatore della Campania Vincenzo De Luca.

L’avviso

In una nota di Palazzo Santa Lucia si legge che “su richiesta dei sindaci pervenuta all'Unità di Crisi attraverso l'Anci, e nelle more di specifici congedi parentali per i genitori, da domani è consentita, anche in presenza, l’attività delle scuole dell’infanzia: nidi, asili, con bambini di età compresa nella fascia della fascia 0-6 anni”. Una buona notizia per le famiglie con i bambini piccoli.