Allarme contagi a Sarno, il sindaco chiude le scuole superiori

Allarme contagi nelle scuole di Sarno. Il sindaco Giuseppe Canfora ha firmato un'ordinanza sindacale con la quale ha disposto, in via precauzionale, la immediata sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole superiori dal 17 al 20 febbraio 2021. Al via l’attivazione della didattica a distanza.

Il provvedimento

È fatta eccezione per “lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dei singoli dirigenti, delle specifiche condizioni di contesto”.