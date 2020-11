Il docente-giornalista Pierpaolo Fasano ai negazionisti: "State attenti, il Covid esiste"

Il giornalista e docente salernitano Pierpaolo Fasano, di Teggiano, è ricoverato all’ospedale “Loreto Mare” di Napoli a seguito della sua positività al virus. Il 34enne ha scelto di raccontare ciò che sta vivendo attraverso un post sul suo profilo Facebook per lanciare un chiaro messaggio ai negazionisti: il Covid esiste ed è anche molto pericoloso.

"Dalla scorsa notte sono in subintensiva. Sto meglio. dopo essere collassato, ora ho ripreso a respirare e anche a mangiare. Un medico e un'infermiera mi hanno salvato la vita. Passerò 48 ore sigillato in questo tubo di plastica che emette suoni elevatissimi. Sembro un gommista che gonfia pneumatici nel pieno di forti ondate di vento... Spero di stare bene dopo essere uscito da qui e di non approdare anche allo step successivo. Davanti ai miei occhi c'è il corridoio delle intensive e da stanotte ho visto già due persone lasciarci come se fosse normale così. Impacchettati e caricati su un furgone.Non riesco a rispondere alle migliaia di messaggi che sto ricevendo e vi chiedo scusa. Non posso affaticarmi. Vi voglio bene. Il covid-19 esiste".