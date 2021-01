Covid in provincia di Salerno: ecco la mappa dei contagi, il report dei sindaci

A Battipaglia, dal 15 agosto ad oggi, è di 1225 (dodici nuovi positivi) il numero totale dei ùconcittadini risultati contagiati al Covid. 214 sono in isolamento domiciliare, 1 ricoverata. Le persone guarite sono 992 e 18, purtroppo sono le persone decedute. Ondata di contagi a Pellezzano: sette nuovi positivi (ma anche tre guariti).

I dettagli

"A causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica e dei conseguenti ritardi dell’ASL riguardo alla comunicazione di nuove positività - scrive il sindaco Francesco Morra - all'indirizzo di posta elettronica emergenza@comune.pellezzano.sa.it è possibile già segnalare autonomamente l’esito del proprio tampone, così da velocizzare l’emissione delle relative ordinanze di isolamento/quarantena". Ecco lo screening sui nuovi positivi: "Sei Cittadini residenti nella frazione di Coperchia, tutti congiunti a soggetti di cui è emersa la positività nei giorni scorsi, a cui è subito seguita l’ordinanza di isolamento obbligatorio; un Cittadino residente a Cologna". Già predisposto l'isolamento, l'Asl sta provvedendo a tracciare i contatti".

Gli altri Comuni

Ad Olevano sul Tusciano, 5 nuovi positivi (in totale 53) e 6 guariti oggi ((in totale 190). A Giffoni Valle Piana, l'amministrazione comunale registra un nuovo positivo. Nessun nuovo guarito. "Le recenti riaperture per la quarta e la quinta classe della Scuola Primaria (elementare) e per la Scuola Secondaria di primo grado (scuola media) necessitavano di un ulteriore controllo sanitario per garantire a tutti un ritorno in classe in massima sicurezza. Quest’oggi, presso il Centro Comunale Covid, è stato effettuato un nuovo screening sui docenti e sul personale scolastico delle nostre scuole. Tutti i test hanno dato esito negativo.Per una maggiore tutela della salute pubblica, anche i volontari impegnati nel trasporto scolastico sono stati sottoposti a test antigenici, tutti dall’esito negativo.

Una nuova azione decisa e concreta per cercare di tenere lontano ogni pericolo. Rinnovo il mio ringraziamento all’assessore con delega alla Sanità Luigi Tedesco, alla consigliera con delega all’Istruzione Angela-Maria Mele e al responsabile dell’Aft Picentini, dottore Giovanni Carolla". Lo comunica il sindaco Antonio Giuliano.

In Cilento

A Castellabate, ecco Luisa Maiuri, sindaco facente funzioni: "Il Dipartimento Prevenzione dell’Asl mi ha comunicato che altri 3 nostri concittadini si sono negativizzati. Totale guariti: 159. Totale positivi: 13".