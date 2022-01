Dipendenti in quarantena per il Covid, Busitalia: "Corse a rischio cancellazione"

Disagi in vista, anche nel salernitano, per chi utilizza il servizio di trasporto di Busitalia. Alla luce del significativo incremento di casi di contagio da Covid, spinto dalla diffusione della variante Omicron, alcuni dipendenti in servizio sui collegamenti di trasporto locale potrebbero essere sottoposti ad isolamento o quarantena.

L'avviso

A comunicarlo è direttamente Busitalia che spiega: "La conseguente indisponibilità del personale di guida potrebbe comportare una riorganizzazione non preventivamente programmabile dei servizi, con possibili ritardi e cancellazioni di alcune corse.Con la ripresa delle scuole, prevista per il 10 gennaio 2022, sarà comunque prestata particolare attenzione alle fasce orarie di ingresso e uscita dagli istituti scolastici, in modo da limitare al massimo eventuali disagi in particolare agli studenti e in generale a tutte le categorie di utenti".