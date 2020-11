Covid-19: 2.924 nuovi contagi e 37 decessi negli ultimi due giorni in Campania

Nella nostra regione, in totale, sono 148.942 i positivi su 1.530.803 casi analizzati. Nelle ultime 48 ore, sono morte 37 persone. In totale, la Regione ne segnala 63 ma precisa che 26 sono decedute in precedenza e registrate ieri, in seguito ad accertamenti