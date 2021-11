Covid a Capaccio Paestum: altri 4 positivi, il report del sindaco

Il Covid è sempre in agguato: in giornata non solo è stato registrato boom di contagi ad Amalfi e altri 8 a Salerno (tra i quali un bambino che ha meno di un anno) ma è guardia alta anche a Capaccio Paestum.

Il report

Il sindaco Franco Alfieri ha, infatti, annunciato 4 nuove positività. Sono 23 gli attuali positivi al Coronavirus, a Capaccio Paestum, con quattro nuovi casi registrati ed una guarigione. In totale, sono 54 le persone in quarantena fiduciaria.