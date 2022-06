L'Usca verso la chiusura, ma i casi di Covid non calano a Salerno: la testimonianza di un lettore

L'ospedale Da Procida, dove era allestito il Covid Center, riapre i reparti di pneumologia, mentre resteranno aperti i reparti Covid dei nosocomi di Scafati ed Agropoli così come il reparto infettivi al Ruggi di Salerno. Intanto, l'Usca dovrebbe chiudere il 30 giugno, ma il numero dei casi giornalieri non è incoraggiante e si rischia che il lavoro sia poi fatto confluire in quello dei medici di base che dovranno cosi garantire le cure anche ai positivi.

La testimonianza

Delicata, dunque, la situazione a Salerno città, dove continuano a registrarsi centinaia e centinaia di casi: è doveroso ricordare che anche se l'attuale variante risulti meno aggressiva della precedente (come dimostrato dai dati sulle ospedalizzazioni ndr), risulta al contempo molto più contagiosa di tutte le altre, con sintomi e conseguenze post virus diversi, a seconda della situazione fisica e sanitaria di chi la contrae. Diversi, i lettori che ci hanno raccontato di aver contratto il Covid anche all'aperto, per via del mancato distanziamento con il proprio interlocutore. "Ho contratto il Covid ad una cerimonia all'aperto: proprio perchè non eravamo al chiuso, mi sono rilassata abbassando la mascherina. - ci confessa un cittadino- Tuttavia, ho parlato senza distanziamento con un altro invitato che, poi, ho saputo avere il virus: tre giorni dopo ero positivo anche io, nonostante le dosi vaccinali e nonostante fossi entrato in contatto con il Covid all'aria aperta". Consigliabile, dunque, non dimenticare di indossare la mascherina al chiuso e durante colloqui ravvicinati con terzi, anche se all'aperto.