Covid-19, due bimbi positivi al test rapido a Centola: altri casi ad Agropoli e Campagna

Scendono a 27 i casi positivi al Coronavirus nel comune di Centola. Altri 30 tamponi, però, saranno analizzati nella giornata odierna. A comunicarlo, con un video su Facebook, il sindaco Carmelo Stanziola, che ha annunciato la positività anche di due bambini attraverso il test rapido: oggi, invece, saranno sottoposti al tampone molecolare. Il primo cittadino, inoltre, ha fatto sapere che ha dato disposizione alla Polizia Municipale di due test direttamente al laboratorio di Eboli in modo da avere, in serata, i risultati "per i quali, poi, ci determineremo come amministrazione".

Gli altri comuni

Altri 5 contagi, intanto, sono stati rilevati nel comune di Campagna, dove i complessivi salgono a 29; altri 2 casi positivi ad Agropoli. I sindaci invitano i propri concittadini al rispetto delle normative regionali e nazionali per prevenire la diffusione del virus.