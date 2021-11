Covid-19: contagi tra sanitari e degenti nel reparto Malattie Infettive a Vallo, scatta la chiusura

Il Covid-19 torna a far paura: è stato temporaneamente chiuso il reparto di malattie infettive dell'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, per precauzione, dopo che sono risultati contagiati diversi operatori sanitari e degenti.

Nuovi casi a Camerota

Intanto, a Centola 4 nuovi positivi e restano chiuse per l’intera settimana le scuole del comune, così come pure di Laurito, Futani e Montano Antilia. Ancora, altri 2 casi di contagio sono stati registrati a Bracigliano, dove al momento risultano 5 soggetti positivi. Si raccomanda la massima attenzione e il rispetto delle normative per contrastare l’emergenza sanitaria senza abbassare la guardia.