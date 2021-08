Covid-19, 610 nuovi contagi e 2 decessi: il bollettino

Sono stati 8.008 i tamponi molecolari e 12.234 gli antigenici effettuati ieri. Lo ha reso noto l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica

Sono 610 i nuovi contagi in Campania: lo ha reso noto l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica. Sono stati 8.008 i tamponi molecolari e 12.234 gli antigenici effettuati ieri. Purtroppo sono stati registrati 2 decessi nelle ultime 48 ore.

Ecco il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 14

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 267

** Posti letto Covid e Offerta privata.