Covid-19: scuola primaria e secondaria chiuse a Montano Antilia, parla il sindaco

Successivamente alla chiusura della scuola primaria e secondaria di primo grado a Montano capoluogo e dopo un colloquio con il dirigente del distretto Asl, stamattina, il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, ha richiesto uno screening (con l'auspicio di ottenerlo nel corso di una tempistica ragionevolmente breve) tramite impiego di tamponi destinato sia agli alunni che al personale scolastico. "Colgo l'occasione, per ringraziare tutti i miei concittadini per il grande spirito di collaborazione e per il grande senso civico che si concretizzano con comportamenti consoni alla circostanza,dando luogo a manifestazioni significative circa l'aspetto sociale", ha concluso Trivelli, ricordando che al momento nel comune si contano 3 casi.

I casi a Fisciano

Intanto, il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa, fa sapere che attualmente sono 34 i contagi nella cittadina della Valle dell'Irno.