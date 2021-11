Covid-19: nuovi casi in 4 comuni, contagiata anche una minore

Nuovi contagi nel salernitano. A comunicarli, nelle ultime ore, le amministrazioni comunali: a Mercato San Severino, per iniziare, 2 cittadini, un uomo e una donna, sono risultati contagiati. A Siano è stata registrata una nuova positività, così come anche a Pollica, dove oggi, dalle ore 17,30 alle 19:30 presso il Centro Vaccinale di Acciaroli, al solo scopo precauzionale, è stato programmato uno screening per la popolazione residente a Pollica.

La ragazzina contagiata

Infine, a Scala, ieri è risultata contagiata una minore, per la quale si è già attivato il protocollo ministeriale di sicurezza e di tracciamento relativo ai contatti familiari e scolastici.