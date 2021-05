Covid killer: nuovo decesso a Fisciano, altri contagi nel salernitano

Il Covid-19 miete una nuova vittima: non ce l'ha fatta un uomo residente nella frazione di Gaiano, come ha fatto sapere il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa. "A titolo personale e a nome di tutta la comunità, mi stringo attorno alla famiglia in questo momento di grave lutto", ha detto il primo cittadino. Dolore.

I numeri

Attualmente sul territorio di Fisciano ci sono 75 persone positive al Covid-19, secondo l’ultimo report settimanale pubblicato dallo stesso sindaco. Dieci, intanto, i nuovi contagi ad Eboli, e 6 quelli a Siano, dove il sindaco Giorgio Marchese ha espresso seria preoccupazione. "Negli ultimi giorni il numero di contagi a Siano è salito drasticamente e prevediamo che anche nelle prossime ore ci saranno ancora nuovi contagi da Covid-19. Come sindaco, non posso nascondere che questi numeri iniziano a delineare un quadro nuovamente preoccupante e siccome sento tutto il carico di questa emergenza, chiedo l’aiuto e lo sforzo di tutti per limitare il più possibile i contagi. - ha detto il primo cittadino - Ritengo che non ci siano mezze misure: occorre autoresponsabilizzarsi e adeguare i propri comportamenti alle regole dei protocolli anti-Covid, primo tra tutti il distanziamento sociale, l’uso della mascherina e l’igiene delle mani. Sono inaccettabili gli assembramenti, così come il fatto che ancora molti, non usino la mascherina", ha concluso.