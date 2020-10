Covid-19: altri 3 positivi a Fisciano, tra i contagiati c'è un operatore sanitario del Ruggi

Tre nuovi contagi a Fisciano: lo ha reso noto il sindaco Vincenzo Sessa. "Il primo è un operatore sanitario dell’Ospedale “Ruggi” di Salerno, la seconda persona è in quarantena domiciliare da giorni, in quanto familiare di un caso positivo riscontrato nei giorni scorsi. - ha fatto sapere Sessa - L’ultimo, invece, è stato posto tempestivamente in quarantena domiciliare ed è in fase di ricostruzione della catena dei contatti avuti precedentemente".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso a Battipaglia

Intanto, la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha fatto sapere che i piccoli alunni della scuola “Calamandrei” sono stati sottoposti nuovamente al tampone. Si attendono, dunque, gli esiti.