Covid-19: nuovi contagi nel salernitano, alunni negativi in due comuni

Notizie buone e meno buone, sul fronte Covid, nel salernitano. Per iniziare, tutti negativi gli alunni della classe V di Montecorvino Pugliano: ad assicurarlo, l'esito dei tamponi antigienici che permetterà di riprendere con serenità le lezioni in presenza già da lunedì 8 febbraio. Gli spazi scolastici sono stati sottoposti a sanificazione, così come impone la norma dopo la positività di un alunno. Analoga situazione a Serre dove nessuno tra insegnanti, alunni e personale delle scuole è risultato contagiato a seguito dello screening.

I casi

Due nuovi positivi, invece, sono stati registrati a Siano e 9 a Pontecagnano. Mentre ad Amalfi le lezioni in presenza restano sospese per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sino a sabato 13 febbraio 2021. La misura si è resa necessaria al fine di ridurre il transito e la circolazione di persone sul territorio, atteso che sono in corso le operazioni di messa in sicurezza del sito e nelle more di nuove valutazioni da compiersi anche con l’ausilio delle Dirigenze delle Istituzioni scolastiche presenti sul territorio.