Covid-19: 304 nuovi contagi nel salernitano, i dati sui vaccini

Altri 304 contagi, nel salernitano, ieri: a renderlo noto, il Ministero della Salute. Nel nostro territorio provinciale, ad oggi sono stati riscontrati 37.011 positivi.

Ecco gli ultimi dati sui contagi su base provinciale

Napoli: 149.533 (898)

Caserta: 41.892 (180)

Salerno: 37.011 (304)

Avellino: 10.926 (42)

Benevento: 6.637 (30)

I vaccini

Sul fronte vaccinazioni, come riporta l'Unità di Crisi, in Campania sono state somministrate 283.872 dosi sulle 338.805 consegnate, di cui 178.699 prime dosi e 195.173 seconde dosi, con una media giornaliera di 651 seconde dosi di vaccini giornalieri. Nella nostra provincia, risulta vaccinato il 15,45% (52.339 persone) rispetto al dato regionale. Circa l'adesione alla campagna vaccinale, in Campania, hanno risposto 171.111 cittadini di cui 100.753 donne e 70.358 uomini. Di questi, 39.448 si sono registrati all'Asl di Salerno.