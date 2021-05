Covid killer: un decesso a Pontecagnano, nuovi positivi nei comuni

Il Covid non arretra e provoca un nuovo decesso. È accaduto a Pontecagnano Faiano e lo ha annunciato il sindaco Lanzara, pubblicando un accorato post su Facebook per esprimere il cordoglio della comunità in seguito alla triste notizia di una donna morta per virus. Sono stati effettuati 54 tamponi effettuati; c'è un nuovo positivo, 8 i guariti.

Gli altri comuni

Si registrano altri contagi a Mercato San Severino. Lo annuncia il sindaco Antonio Somma: "Una concittadina residente nella frazione Costa - scrive - e un concittadino residente nella frazione Ciorani". Cinque, invece, le persone guarite.

Piana del Sele

In base alla documentazione trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, diretto dalla dottoressa Annamaria Nobile, ad Eboli i nuovi positivi sono 2. Buone notizie riguardo le guarigioni: 17. Ad oggi sono in isolamento domiciliare 108 positivi.

Nella giornata di oggi, risultano guarite a Canmpagna 6 persone (negativizzate). Inoltre, l’ASL e la Regione Campania hanno dato comunicazione di 2 nuovi casi. Pertanto, in totale, i casi di positività comunicati sul territorio, fino a questo momento, ammontano complessivamente a 46.