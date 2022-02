Covid killer: Eboli e Altavilla Silentina unite nel dolore per la morte di un giovane

Ancora un'altra vittima in provincia di Salerno, ancora per Covid. Altavilla Silentina ed Eboli unite nel dolore per la scomparsa di un 24enne di origine indiana.

I fatti

Le sue condizioni si erano aggravate rapidamente, al punto da rendere inevitabile il ricovero nel Covid Hospital di Agropoli dove oggi è morto. Il ragazzo era molto conosciuto anche ad Eboli: lavorava come ragioniere in un caseificio.