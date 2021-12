Natale a Salerno: corsa ai tamponi davanti alle farmacie

Code di cittadini nel giorno di Natale, ma non fuori ai negozi per i regalini dell'ultimo minuto perché ovviamente sono chiusi, bensì fuori alle farmacie, per sottoporsi ai test antigenici.

La fila

Letteralmente prese d'assalto, come il giorno della Vigilia, le farmacie che effettuano tamponi, in città: dalle prime ore della mattinata, file e file di salernitani si sono presentati presso gli esercizi, prima ancora dell'orario di apertura. Particolarmente affollata - come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - la farmacia Sait, situata in via Posidonia nel quartiere di Torrione. Tra le persone in coda, c'è chi intende monitorarsi prima di incontrare familiari o amici e c'è chi, invece, necessita del controllo dopo essere entrato in contatto con un contagiato.