Covid-19: 49 casi positivi a Cava, altri 6 positivi a San Valentino

Sale a 49 il numero dei cittadini di Cava de’ Tirreni attualmente positivi al Covid-19. Di questi, solo uno è ricoverato in ospedale, mentre gli altri sono tutti asintomatici e posti in isolamento domiciliare. A confermarlo, in un videomessaggio, pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sindaco Vincenzo Servalli che dice: “Siamo in piena seconda ondata”.

Le preoccupazioni

Il primo cittadino fa sapere che “rispetto alla fase precedente, dove i contagi si sono fermati a quota 42, la situazione è più delicata ma sotto controllo”.

San Valentino Torio

Altri 6 contagi a San Valentino Torio nelle ultime ore: sono 27 i casi totali dall' inizio della pandemia e 26 quelli attivi (attualmente positivi). "Per adesso un solo guarito. - ha detto il sindaco Michele Strianese- Oggi più di 1.100 nuovi casi in Campania. Ieri furono piu' di 800. In Italia aumentano ancora ed oggi sono 8.800 (ieri furono 7.300). Forse a molti non è ancora chiaro di quanto sia delicata la situazione. Dispiace che molti se la prendono con le istituzioni che invece stanno cercando di contenere la diffusione del contagio. Senza restrizioni i contagi aumenteranno, e cosi i malati e cosi i morti. La matematica non è un'opinione. Cerchiamo di tenere duro. Ed evitiamo polemiche quando è possibile", ha concluso.