Nuovi contagi Covid: positivi a Fisciano, Angri, Campagna

Il Covid non arretra: nuova ondata di contagi in provincia di Salerno, in particolare a Fisciano, Angri, Campagna. A Fisciano, il sindaco Vincenzo Sessa ha ricevutio notizia dall'Asl che lo ha informato dellapositivitità di 12 concittadini.

Valle dell'Irno

Il sindaco ne ha dato notizia alla comunità attraverso la propria pagina Facebook e in alcuni casi è stato anche autorizzato a fornire le generalità dei nuovi positivi. "Si tratta - scrive il sindaco - della signora Sica Rita residente alla frazione Settefichi, di Sessa Costantino residente alla frazione Penta; Landi Iolanda residente alla frazione Penta; Pappalardo Vincenzo residente alla frazione Nocelleto. In aggiunta, due concittadine residenti alla frazione Penta, di cui una a casa da giorni per sintomi sospetti, un concittadino, residente alla frazione Pizzolano, risultato positivo da controlli effettuati presso l’azienda dove lavora, tre concittadini residenti a Fisciano capoluogo, uno dei quali appartenente al nucleo familiare di un caso positivo riscontrato precedentemente, una persona residente alla frazione Faraldo e un'altra residente alla frazione Lancusi. Tutti sono in isolamento presso i propri domicili e sono in fase di ricostruzione i contatti avuti. A chi combatte con questo virus, l’augurio di pronta guarigione ed il mio ringraziamento per l’autorizzazione alla diffusione del nome.

Angri



Il sindaco Cosimo Ferraioli ha ricevuto dall’Unità di Crisi Regionale la notifica di 11 cittadini angresi positivi al Covid, di cui 9 asintomatici e 2 sintomatici. "Inoltre - aggiunge - altri 7 nostri concittadini sono stati dichiarati guariti. Ci apprestiamo a vivere ulteriori giorni difficili, fatti di sacrifici e c'è l'assoluto bisogno del buon comportamento di tutti per poterne uscire presto e metterci tutto questo alle spalle.

Ognuno protegga se stesso e gli altri, rispettando la regola delle 3M: mascherina, metro di distanza, mani con lavaggio frequente".

A Campagna

Nuova comunicazione del sindaco Roberto Monaco: "La Regione Campania e l'ASL, inoltre, hanno dato comunicazione di 6 nuovi casi di positività. In totale, i casi di positività comunicati sul nostro territorio, fino a questo momento, ammontano complessivamente a 27.

Di questi 27 contagi, 11 riguardano 4 nuclei familiari (5 in una famiglia, 2 in un'altra famiglia, 2 in un altro nucleo familiare e 2 in un altro). Una persona (di questi 27), benché residente a Campagna, è in isolamento domiciliare presso un'altra città. Si tratta di casi prevalentemente asintomatici o pauci sintomatici". Il sindaco invita a rispettare il distanziamento fisico, a ridurre la propria mobilità allo stretto necessario ad osservare le regole di autoprotezione.