Covid-19: nuovi casi ad Angri e Agropoli, l'annuncio dei sindaci

Ritorna a 7 il numero dei positivi al Covid-19 ad Angri: a renderlo noto, ieri sera, il sindaco Cosimo Ferraioli. Dopo dieci giorni di tregua, dunque, il nuovo allarme.

Parla il sindaco

Il nostro concittadino è in isolamento e sono stati seguiti tutti i protocolli del caso, e soprattutto rassicuriamo i cittadini che non si è recato a votare perché già in quarantena preventiva. Abbiamo quindi 1 nuovo contagio da 1 nuovo focolaio, per un totale di 7 contagiati e 7 focolai. Vi esorto sempre ad essere coscienziosi, e a riprenderci pian piano la normalità che ci spetta, senza correre troppo. Proteggiamoci gli uni con gli altri, ci attendono giorni faticosi.

Contagio ad Agropoli

Nuovo caso di Covid-19 anche ad Agropoli, come annunciato stamattina dal sindaco Adamo Coppola: "Già è stata ricostruita la catena dei contatti e i soggetti che rientrano nella stessa sono stati posti in isolamento. Già nei prossimi minuti saranno sottoposti a tampone, quindi se notate la presenza di ambulanze in giro, sono a tale scopo", ha avvisato il primo cittadino.