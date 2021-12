Covid-19, contagiato l'influencer Piero Armenti: "Febbre e dolori alle ossa, ho fatto due dosi di vaccino"

Il Covid-19 ha colpito anche Piero Armenti, giornalista e scrittore salernitano, famosissimo blogger, influencer e tour operator ideatore della pagina Facebook “Il mio viaggio a News York” che più di 2 milioni e mezzo di like.

“Cari amici, per fortuna ora ho quasi totalmente recuperato la mia forma fisica, ma da circa una settimana ho preso quel virus che inizia per la C e finisce per D. I miei sintomi sono stati quelli influenzali, ma piu' persistenti, per fortuna non ho avuto nessuna difficoltà respiratoria, non ho perso olfatto e gusto, l'ossigeno è sempre stato buono. Febbre, stanchezza, dolore alle ossa e un po' di tosse invece sono stati presenti, tuttavia non mi è mai mancato l'appetito. Ho bevuto molta acqua, succo d'arancia e brodo. E devo dire che l'acqua fresca è stato di gran sollievo. Devo anche aggiungere che gli anticorpi monoclonali (Regencov) mi hanno poi totalmente risollevato, dandomi un boost di energia pazzesco e di fatti accelerando la sconfitta del virus. Giusto per precisare: avevo due dosi di vaccino, ma non ancora la terza. Per il resto cosa posso dirvi, da una scala da 1 a 10 credo che sono stato male 7, alla fine sono stato a letto ho guardato un po' di tv, ho dormito, insomma le classiche cose che si fanno in questi casi. Un abbraccio a tutti. Io sto ancora un po' a casa nell'attesa di riprendermi al 100%, in ogni caso il dipartimento di salute di New York è sempre in contatto per monitorare la situazione in maniera piuttosto efficiente”.