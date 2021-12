Corsa al vaccino: nuove date per i residenti a Battipaglia, Bellizzi, Olevano

A Salerno monta la protesta per la chiusura dell'hub vaccinale del teatro Augusteo, nel weekend natalizio. In provincia, nel frattempo, sono state comunicate le nuove date disponibili per i cittadini che appartengono al distretto 65, cioè per chi risiede a Battipaglia (dove l’hub vaccinazioni del polo ospedaliero resterà chiuso anche oggi, 26 dicembre), Bellizzi, Olevano sul Tusciano.

Info utili

Al programma già comunicato per il Palaschiavo di Battipaglia, sono state aggiunte le giornate di martedì 28 e giovedì 30 dicembre, dalle ore 15.30 alle 19:00. Centro Sociale di Bellizzi: aggiunta la data di lunedì 27 dicembre (15:30 – 19:00). Ad Olevano sul Tusciano, sarà possibile vaccinarsi nel Poliambulatorio, mercoledì 29 dicembre (15:30 – 19:00).