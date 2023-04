Disabili gravi: la professoressa Francese dà voce alle loro famiglie tramite i social

"Protesta Caregiver persone con autismo, disabili gravi (e sostenitori)": questo il nome del gruppo Facebook promosso dalla professoressa Rita Francese, madre di Oreste, un giovane che soffre di autismo di livello 3. L'obiettivo dell'iniziativa è quella di rompere il silenzio di tante famiglie che si trovano ad affrontare, da sole, situazioni delicate e complesse che sfidano le loro forze.

L'obiettivo

Dar voce alle condizioni di vita dei caregiver di persone con disabilità grave, dunque, è l'intento principale del gruppo che sta raccogliendo innumerevoli adesioni. "Basta ascoltare le sciocchezze dei media. - si legge sul gruppo - La situazione che viviamo tutti i giorni è diversa e, anche se siamo stanchi, non dobbiamo stancarci di affermarlo. I disabili gravi richiedono fino a 19 ore di assistenza al giorno con una conseguente bassissima qualità della vita di tutta la famiglia che diventa una famiglia disabile. I nostri cari hanno diritto ad una vita tranquilla e dignitosa e noi non possiamo essere fantasmi-prigionieri che osservano con rimpianto la vita scorrere". Con lo slogan #bastaessereinvisibili, dunque, i caregiver si uniscono per avere voce sui social e scuotere le coscienze degli enti e della comunità tutta.