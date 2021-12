Disagi al centro vaccinale di Sant'Eustachio, intanto il sindaco di Salerno fornisce i dati

Disagi, stamattina, al centro vaccinale di Sant'Eustachio, dove gli utenti sono costretti a lunghe attese sotto la pioggia, come ci segnalano diversi lettori. "Noi offriamo spazi allestiti in modo preciso, ma il boccino è nelle mani dell'Asl - ha detto il sindaco Vincenzo Napoli a margine di una conferenza, questa mattina - Io parlerò con il direttore Iervolino per incrementare le vaccinazioni". Intanto, a Salerno città, risulta che il 90% dei cittadini abbia ricevuto la prima dose e circa il 26% già la terza dose.

I disagi a Baronissi

Inoltre, dopo i disagi dei vaccinandi evidenziati dal sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, l'Asl ha annunciato il montaggio dei gazebo esterni all'hub di via Ferreria, ma il primo cittadino non si dice soddisfatto. L'appello, infatti, è di moltiplicare i turni e gli orari di apertura, rinforzare le squadre di vaccinatori e riattivare le convocazioni, evitando il caos.

I numeri dell'Asl

Intanto, l'Asl fa sapere che ad oggi sono state somministrate in totale 1.742.838 dosi nel salernitano. Nel dettaglio: 839.161 sono prime dosi, 746.416 sono seconde dosi e 24.757 sono le terze dosi addizionali. Mentre le terze dosi booster sono 132.504, per un totale di 157.261 terze dosi totali. Inoltre, in vista dell’avvio delle vaccinazioni per minori, che partiranno dal 16 dicembre, sono state già 4.427 le prenotazioni arrivate fino ad oggi.

L'approvvigionamento delle dosi

L’Asl fa, infine, sapere che i centri vaccinali sono sempre aperti, con accesso libero, diretto e senza prenotazioni. Attualmente viene somministrato il “Moderna”, mentre il prossimo approvvigionamento di “Pfizer” è previsto per il 16 dicembre prossimo.