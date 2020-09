Nubifragio a Castellabate tra disagi e danni, il cielo cilentano diventa "spettrale": gli scatti di Fusco

Aria di tempesta, ieri sera, tra tuoni e fulmini, nel salernitano. In particolare, la cittadina di Castellabate è stata colpita da un tremendo nubifragio, nelle frazioni di Ogliastro e San Marco, con l'esondazione del fiume Arena. Fango e detriti in strada, dunque: al lavoro, gli addetti, per ripristinare la sicurezza sulla via del Mare.

La curiosità oltre i danni

Non solo danni e disagi, tuttavia, ma anche suggestivi scenari, per il maltempo: verso la costa Cilentana, infatti, il cielo ha assunto sembianze spettrali, da film, come mostrano gli scatti del fotografo Fabio Fusco. Un clima surreale.

Gallery