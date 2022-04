Smottamenti e distacco di pietre dal costone: chiusa una strada a Cetara

Cadono pietre su via Turillo, a Cetara. A seguito delle abbondanti piogge di questi giorni e dei danni al costone roccioso e al bosco sovrastante la strada, per via del rischio di distacchi sull’area pubblica, e quindi a tutela dell'incolumità degli abitanti e dei veicoli, il tratto è stato chiuso al traffico veicolare e pedonale.

L'avviso

Da oggi e fino a cessata esigenza, la circolazione dei pedoni e dei veicoli in via Turillo, dunque, non sarà possibile. Intanto, sono stati già disposti provvedimenti al transennamento e all’apposizione di una segnaletica nelle aree interessate, come reso noto dall'amministrazione comunale.