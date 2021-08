Salernitana-Roma: scattano i divieti per veicoli e pedoni, il dispositivo

Off limits alcune strade nei pressi dell'Arechi, in occasione della partita Salernitana-Roma che si disputerà domenica sera in città. Il Comune, dunque, rispondendo all'esigenza espressa dalla Questura, ha disposto il divieto di sosta e fermata dalle 7 fino al dopo partita del 29 agosto, nonchè divieto di transito dalle 17, presso il sottopasso dell'ospedale, via degli Uffici Finanziari, piazzale Bottiglieri, via Dei Carrari, via Prudenza, via Fangarielli, viale Pastore, viale Giacumbi, area di parcheggio della tifoseria ospite e sosta antistante il complesso The Space.

Divieto di transito pedonale dalle 17 di domenica, intanto, presso lo stesso sottopasso del Ruggi, il sovrappasso di via Dei Carrari e via Fangarielli/via degli Uffici Finanziari in direzione stadio.