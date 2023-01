Allarme randagismo a Sala Consilina: donna e cagnolino azzannati da un branco

Tensione a Sala Consilina, giovedì sera, in località San Rocco, dove una donna che era in giro con il suo cane, è rimasta ferita ad una mano perchè presa di mira da un branco di randagi, come riporta Infocilento.

Il fatto

La proprietaria del cagnolino azzannato dal branco, ha tentato di salvare il suo amico di zampa, riuscendo nell'intento, ma restando ferita ad una mano. La malcapitata è stata medicata in ospedale. Nulla di grave, fortunatamente, ma torna sotto i riflettori il problema del proliferare del randagismo nel Vallo di Diano.