Beccato dai carabinieri con 500 grammi di hashish: un arresto

Un uomo, S.P le sue iniziali, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ad Eboli.

Il blitz

I carabinieri, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, lo hanno trovato in possesso di cinque panetti di hashish e di altro stupefacente dello stesso tipo. Non solo. Presso la sua abitazione, hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione per un totale complessivo di circa 500 grammi.