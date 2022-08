Colta da malore viene travolta dalle onde: muore 55enne ad Eboli

E’ morta annegata a ridosso di una spiaggia libera, in località Campolongo di Eboli, una donna di 55 anni, residente ad Angri.

Il dramma

La tragedia si è consumata ieri mattina, intorno alle 11, quando la 55enne è entrata in acqua e poco dopo si è sentita male tra le onde non riuscendo più a tornare a riva. I bagnini di uno stabilimento balneare si sono tuffati in mare per aiutarla ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i carabinieri e il medico legale che avrebbe accertato la causa del decesso: un arresto cardiocircolatorio. Dolore.