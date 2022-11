Rifiuti abbandonati in strada ad Eboli: multati due commercianti e quattro residenti

Ennesimo blitz per il controllo dei rifiuti ad Eboli. Questa volta in campo la Polizia Municipale e la Sarim tra via Madonna del Soccorso e via Paesano: rinvenuti ben 15 punti di deposito completamente illegali.

Le irregolarità

In pratica alcuni residenti abbandonavano in strada a proprio piacimento sacchetti di rifiuti, senza rispettare né i luoghi di raccolta, né, tantomeno, gli orari, senza contare la necessità di una corretta differenziazione dei rifiuti. Sei i trasgressori del regolamento sulla raccolta differenziata individuati, tra cui due commercianti della zona, a ciascuno è stata verbalizzata una multa da 210 euro per un totale di 1260 euro.