Ordine dei commercialisti, è tempo di elezioni: i candidati della lista Ivone

E' tempo di rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti. Le elezioni a Salerno sono in programma il 21 e 22 febbraio. Per i candidati consiglieri è possibile esprimere al massimo 14 preferenze (8 per genere) e massimo 3 preferenza, invece, per i candidati revisori (nessun vincolo di genere). Tra le liste in campo, ecco il programma elettorale della lista numero 3, "Etica è Partecipazione" (Walter Ivone candidato presidente). Gli iscritti sono chiamati al voto per eleggere anche il "Comitato pari opportunità". Si tratta di un organo di garanzia e come tale Super Partes.

Il programma elettorale

"Il commercialista è un professionista a servizio dello sviluppo del territorio nel quale opera. Essere divisi al nostro interno significa non veicolare e far comprendere questo messaggio all’esterno. E’ proprio in questa ottica che abbiamo deciso la formazione dei candidati della nostra lista garantendo, da una parte, la continuità e, dall’altra, il rinnovamento: valori che possono assicurarci coesione e un sicuro buon governo della categoria. Un governo che si riprenda il ruolo che gli spetta, fondato su giuste competenze ed il necessario spirito di servizio; che sappia agire in modo deciso e far convivere l’esperienza sul campo di alcuni Consiglieri con le giuste energie e le nuove forze di altri. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a restituire dignità, rappresentatività e valore alla nostra professione, tornando a distinguerci per professionalità, competenze, moralità ed etica.

Consapevoli di ciò, abbiamo pensato di offrire la nostra disponibilità a dirigere l’Ordine di Salerno per il prossimo quadriennio, animati da spirito di servizio per la categoria e passione per la professione, ispirati da un alto senso del dovere e del rispetto delle regole deontologiche. Lo scopo ultimo è quello di far rivivere in tutti gli iscritti l’orgoglio di appartenere ad una categoria professionale che da sempre è stata protagonista positiva dello sviluppo economico e culturale del nostro Paese e del nostro territorio in particolare. Un Ordine territoriale che solleciti e diffonda lo spirito partecipativo di tutti gli iscritti, attraverso strategie di comunicazione e di trasparenza delle attività consiliari e dell’attuazione del programma di mandato, ispirato ed organizzato per realizzare obiettivi comuni, rendendolo non solo efficiente ma soprattutto efficace ed attento alle esigenze di tutti gli associati.

La grande condivisione dei principi ispiratori dell’iniziativa, manifestata dai Colleghi dell’intero contesto territoriale, induce a ritenere che il percorso finora intrapreso, oltre che a garantire la quanto più democratica e trasparente partecipazione di tutti gli Iscritti, ha dato luogo ad una lista costituita da persone animate da spirito di servizio oltre che da professionisti esperti e qualificati, anche con anni di associazionismo alle spalle, che si candidano alla guida per il Consiglio dell’Ordine di Salerno in carica nel quadriennio 2022 - 2025. Il motto è etica e partecipazione. "Sosteniamo il cambiamento - spiegano i candidati - per dare nuova dignità alla professione".

I candidati consiglieri

Giuseppe Rago, Eduardo Grimaldi, Rosaria Vicimodini, Antonella D'Ascoli, Fabio Pignataro, Luigi Specchio, Anna Amato, Antonio Morese, Alessandro Pastore, Maria Grazia Gianfilippo, Remo Roscigno, Leopoldo Ferrante, Isabella Caggiano, Annarita Vallario, Angelo Parente, Bartolomeo Citro, Eulalia Tasca, Gennaro Pecoraro, Patrizia De Michele.

Candidati revisori

Anna Balbi, Alessandro Lodato, Roberto Polverino.