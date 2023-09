"Fare Ambiente" a Cava de Tirreni per parlare di dissesto idrogeologico: "Piaga della valle metelliana"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'associazione Fare Ambiente, fondata e presieduta dal cilentano Prof. Vincenzo Pepe, organizza per il 30 Settembre alle ore 18:30 - presso l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni - una conferenza con l’obiettivo di esplorare le soluzioni tecniche e politiche contro il dissesto idrogeologico. L'evento è aperto, gratuito e con ingresso libero.

“Fare Ambiente” dichiara il dirigente ed organizzatore della conferenza, Mirko Giordani, “è un’associazione ambientalista che rigetta le stantie posizioni dell’ambientalismo ideologico e del no a tutto: sappiamo benissimo che l’unico vero ambientalismo è quello che coniuga la protezione dell’ambiente con la crescita economica e sviluppo”. “Il convegno” continua Giordani “ha come obiettivo quello di individuare le soluzioni concrete, sia politiche che tecniche, per un problema, quello del dissesto, che flagella la valle metelliana ed, in generale, moltissime altre parti d’Italia e della Campania stessa.” “Sono marchigiano, ma ormai frequento Cava de Tirreni da moltissimo tempo, e ho potuto toccare con mano, parlando con moltissimi cittadini, il problema del dissesto idrogeologico nella vallata” dichiara Giordani, “e da questi dialoghi è pian piano emersa l’idea di una giornata di studio dedicata al fenomeno”.

In secondo luogo, si vuole porre l’accento sulla necessità che la battaglia per la salvaguardia dell’ambiente vada combattuta ogni giorno anche e soprattutto a livello locale, con micro interventi di basilare cura del territorio.” “Sono molto felice” dichiara Giordani “che tra i relatori vi siano rappresentanti del mondo accademico, politico e delle professioni: serve un proficuo scambio di idee per elaborare soluzioni complesse a problemi complessi”. “Il saluto iniziale del Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), On. Gava” continua Giordani, “mi rende molto felice, poiché al MASE ha la delega al dissesto idrogeologico”. “Il ciclo di incontri dedicati all’ambiente qui a Cava” conclude Giordani, “continuerà anche nei prossimi mesi, magari prima di Natale”. Nel frattempo, alla conferenza del 30 Settembre Interverranno le seguenti personalità:

Saluti istituzionali:

- On. Vannia Gava - Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

- Prof. Vincenzo Pepe - Presidente Fare Ambiente

Moderatore:

Pasquale Petrillo - Fondatore e Direttore Ulisse Online

Relatori:

- Giuseppe Del Sorbo - Consigliere Provincia di Salerno e Consigliere Comune di Angri

- Antonello Barretta - Dirigente della Giunta Regionale Campania

- Prof. Settimio Ferlisi - Professore Ordinario di Geotecnica, UNISA, e membro consiglio direttivo del CUGRI

- Mirko Giordani - Dirigente nazionale Fare Ambiente

- Ing. Giuseppe Benevento - Ingegnere civile esperto in difesa del suolo