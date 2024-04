Cavalli vaganti in via Padovani, l'avviso del Comitato Civico Dragonea

Sono stati avvistati dei cavalli vaganti in via Padovani, nel territorio vietrese. A lanciare l'allarme, il Comitato Civico Dragonea: "Esortiamo automobilisti, motociclisti e quanti attraversano questa strada di percorrerla con prudenza, sono già diverse le segnalazioni che ci giungono per scampato incidente. Fate attenzione per favore, soprattutto in prossimità delle curve", si legge social.