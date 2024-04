"Giallo" sulla cartellonistica a Vietri sul Mare: uno dei casali di Dragonea "trasformato" in frazione

E' spuntato un cartello stradale che sta facendo discutere, presso il territorio comunale di Vietri sul Mare. Quello che è da sempre stato un casale della frazione di Dragonea, infatti, è stato improvvisamente indicato come "frazione" di Vietri a sua volta. Dragonea, frazione di Vietri sul Mare, come è noto, comprende i casali di Iaconti, Vallone, Padovani e Raccio. Ma, il primo di questi, ora, viene configurato come frazione.

L'osservazione del Comitato Civico Dragonea

C’è chi inspiegabilmente decide dalla mattina alla sera di sovvertire la storia della nostra frazione inventando ripartizioni territoriali che non rispecchiano minimamente l’identità antica del nostro territorio. Le logiche che muovono questi scopi sono altre evidentemente. Qualsiasi testo antico possiate consultare troverete sempre Dragonea e i suoi casali. Questa è la nostra vera storia da raccontare anche nelle vostre esibizioni sui social e davanti le telecamere.

Resta da chiarire, dunque, la motivazione alla base dell'apposizione del "cartello della discordia", secondo cui Iaconti risulta frazione di Vietri.