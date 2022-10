Felitto, cade da un'altezza di tre metri e batte la testa: 50enne in prognosi riservata

Un 50enne di Felitto è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta avvenuta questa mattina. L'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto da un'altezza di 3 metri mentre era intento a potare un albero.

La caduta

Il 50enne, noto imprenditore della zona, ha battuto la testa contro il bordo di un piccolo muro posto ai margini della sua proprietà. Immediato l'arrivo dei soccorsi, che hanno provveduto a trasportare l'uomo in eliambulanza presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri per i rilievi del caso.